МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла в четверг большинством голосов законопроект о мерах поддержки производителей полупроводников в стране для усиления конкуренции с Китаем. Документ отправляется на подпись президенту страны Джо Байдену. Сенат США одобрил выделение средств на производство полупроводников

За пакет поправок проголосовали 243 члена палаты представителей, в то время как 187 выступили против.

Об окончательном прохождении законопроекта, который позволит выделить 52 миллиарда долларов на развитие производства полупроводников в США, уже сообщили Байдену во время публичного мероприятия, на что американский президент отреагировал с одобрением и улыбкой.

В среду законопроект поддержали в сенате, где за инициативу проголосовали 64 конгрессмена, против — 33.

Законопроект предоставляет субсидии, налоговые льготы и иные меры поддержки на сумму более 52 миллиардов долларов американским разработчикам и производителям полупроводников. Он призван снизить зависимость США от иностранных поставщиков и усилить позиции страны в конкурентной борьбе с Китаем.