В США приняли закон о поддержке производителей полупроводников в стране
Палата представителей США приняла закон о поддержке производителей полупроводников в стране
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла в четверг большинством голосов законопроект о мерах поддержки производителей полупроводников в стране для усиления конкуренции с Китаем. Документ отправляется на подпись президенту страны Джо Байдену.
За пакет поправок проголосовали 243 члена палаты представителей, в то время как 187 выступили против.
Об окончательном прохождении законопроекта, который позволит выделить 52 миллиарда долларов на развитие производства полупроводников в США, уже сообщили Байдену во время публичного мероприятия, на что американский президент отреагировал с одобрением и улыбкой.
В среду законопроект поддержали в сенате, где за инициативу проголосовали 64 конгрессмена, против — 33.
Законопроект предоставляет субсидии, налоговые льготы и иные меры поддержки на сумму более 52 миллиардов долларов американским разработчикам и производителям полупроводников. Он призван снизить зависимость США от иностранных поставщиков и усилить позиции страны в конкурентной борьбе с Китаем.