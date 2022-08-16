МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Великобритания запустила новую схему снижения таможенных пошлин на товары из развивающихся стран, что принесет британским предприятиям более 750 миллионов фунтов в год. Об этом говорится в опубликованном на интернет-портале правительства страны пресс-релизе. Британский фунт торгуется почти без изменений во вторник

"Министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян запустила новую торговую схему для развивающихся стран (DCTS), которая распространит снижение таможенных пошлин на сотни других товаров, экспортируемых из развивающихся стран", — сказано в публикации.

Схема предполагает, что широкий спектр товаров — от одежды и обуви до продуктов питания, импортируемых в Великобританию из развивающихся стран, в том числе из африканских, не будут облагаться таможенными пошлинами или будут, но более низкими, отмечается в заявлении.

В пресс-релизе также говорится, что британские предприятия смогут получить выгоду на сумму более 750 миллионов фунтов благодаря снижению стоимости импорта. Это в свою очередь приведет к расширению ассортимента товаров и снижению их стоимости для британских потребителей, что поможет преодолеть последствия роста стоимости жизни.