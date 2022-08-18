МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Более 400 уголовных дел о хищении свыше 900 миллионов рублей в рамках реализации нацпроектов возбуждены по материалам прокуроров в 77 регионах страны, сообщили "Известиям" в Генпрокуратуре России. Генпрокуратура будет добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса

Речь идет о таких нацпроектах, как "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Жилье и городская среда", "Образование", "Экология" и другие.

В то же время прокуратура совместно с Росфинмониторингом предотвратила хищение еще более 298,1 миллиона рублей и выявить сговор участников торговых процедур на сумму 414,3 миллиона рублей.

При этом прокуроры направили в суды гражданские иски еще на 500 миллионов рублей.

Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов рассказал, что внесено 15 тысяч представлений, в суды направлено 5 тысяч заявлений на сумму почти 500 миллионов рублей. По итогам рассмотрения актов реагирования 10,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности".