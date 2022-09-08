МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 1,979 триллиона рублей, или 62,2% от годового плана, сообщил Минфин России. Минфин разрешил нерезидентам выкупать заблокированные российские активы

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 сентября 2022 года – составило 1 979,5 миллиарда рублей или 62,2% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

Лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Наука и университеты" (81,1 %), "Культура" (74%), "Демография" (73,1%), "Жилье и городская среда" (70,7 %).

Исполнение расходов по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) составило 61,6%, по нацпроекту "Здравоохранение" — 66,4%, "Туризм и индустрия гостеприимства" — 62,5%, "Производительность труда" — 61,5%.

Расходы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составили 61,4% от годового плана, "Образование" — 53,3%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 52,7%, "Экология" — 49,9%.

Менее чем на 40% исполнены нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" и "Цифровая экономика Российской Федерации": расходы по ним составили соответственно 38,4% и 30,7% от годового планового объема.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".