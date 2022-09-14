МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России совместно с торговыми сетями прорабатывает законодательные решения для развития в стране программы фудшеринга — безвозмездной передачи продуктов с подходящим к окончанию сроком годности, сообщили в пресс-службе ведомства. Минпромторг попросили ужесточить контроль за рынком детской воды

"Развитие фудшеринга позволяет в комплексе разрешить сразу несколько задач: начиная от гуманитарных вопросов и заканчивая вопросами сокращения образования отходов. В настоящее время министерство прорабатывает совместно с представителями торговой отрасли соответствующие законодательные решения", — сказано в релизе.

Кроме того, министерство ожидает, что в ближайшее время выработанные решения будут обсуждаться с представителями заинтересованных органов власти. РИА Новости также направило запрос в "Магнит" и X5 Group.

В конце июля X5 Group и "Магнит" заявили о начале проекта фудшеринга в своих магазинах. А во "ВкусВилл" такая практика действует с конца 2021 года. Тогда же в пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что фудшеринг влечет за собой уплату налогов, но и утилизация предполагает расходы.

При этом о необходимости изменения законодательства говорили и ретейлеры, и рестораторы. Так, в пресс-службе "Азбуки вкуса" сообщили РИА Новости, что компания, как и весь российский продуктовый ретейл, давно поддерживает предложения об изменении налогового законодательства. В то же время рестораторы уточнили, что изменения в законе могут стимулировать фудшеринг в ресторанном бизнесе.