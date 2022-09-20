МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. МИД стран Евросоюза обсудят 20 сентября предложения по отмене или ограничению правила единогласного принятия решений по вопросам внешней политики, в том числе санкциям против России, заявила госминистр МИД Германии по делам Европы Анна Люрманн. Совет ЕС утвердил макрофинансовую помощь Украине на пять миллиардов евро

"Я оптимистично оцениваю возможность прогресса по вопросу о голосовании квалифицированным большинством", — сказала Люрманн американскому изданию Politico.

Она отметила, что действия против всего блока против России неоднократно "останавливались одним государством-членом".

"Я думаю, что это не должно останавливать нас от действий в будущем", — добавила госминистр немецкого МИД.

Как отмечает издание, на прошлой неделе Венгрия стала единственной страной, которая заблокировала призыв ЕС назначить докладчика ООН по правам человека в России.

"Мы начинаем обсуждать итоги конференции по будущему Европы, в частности, вопрос о том, как нам действовать более гибко, более оперативно. Какие вопросы можно решать квалифицированным большинством голосов, а не единогласно", — сообщила перед началом заседания совета ЕС французский госсекретарь по европейским вопросам Лоранс Бон.

В ЕС уже некоторое время звучат голоса в поддержку отказа от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение или отмену санкций против третьих стран. За такую реформу выступает, в частности, Европарламент, идею также поддерживал глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека.