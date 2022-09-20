В МИД Германии заявили, что ЕС обсудит отказ от вето по вопросам введения санкций
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. МИД стран Евросоюза обсудят 20 сентября предложения по отмене или ограничению правила единогласного принятия решений по вопросам внешней политики, в том числе санкциям против России, заявила госминистр МИД Германии по делам Европы Анна Люрманн.
"Я оптимистично оцениваю возможность прогресса по вопросу о голосовании квалифицированным большинством", — сказала Люрманн американскому изданию Politico.
Она отметила, что действия против всего блока против России неоднократно "останавливались одним государством-членом".
"Я думаю, что это не должно останавливать нас от действий в будущем", — добавила госминистр немецкого МИД.
Как отмечает издание, на прошлой неделе Венгрия стала единственной страной, которая заблокировала призыв ЕС назначить докладчика ООН по правам человека в России.
"Мы начинаем обсуждать итоги конференции по будущему Европы, в частности, вопрос о том, как нам действовать более гибко, более оперативно. Какие вопросы можно решать квалифицированным большинством голосов, а не единогласно", — сообщила перед началом заседания совета ЕС французский госсекретарь по европейским вопросам Лоранс Бон.
В ЕС уже некоторое время звучат голоса в поддержку отказа от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение или отмену санкций против третьих стран. За такую реформу выступает, в частности, Европарламент, идею также поддерживал глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил обсудить возможность реформы ЕС и отказа от права вето, остановившись на принципе большинства при принятии решений в таких вопросах, как санкции или права человека.
https://1prime.ru/government/20220920/838181917.html