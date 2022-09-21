МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Парламент Украины принял в среду заявление о недопустимости проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей о присоединении к России. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Путин прокомментировал идею о проведении референдумов

"Парламент принял заявление о недопустимости проведения псевдореферендумов на территории Украины. За — 272 депутатов", — написал политик в мессенджере Telegram.

Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.