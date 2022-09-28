Госдума скорректирует план работы из-за референдумов
Володин заявил, что Госдума скорректирует план работы для принятия решений по итогам референдумов
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Государственная дума перенесет региональную неделю на более поздний срок, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
По его словам, депутатам необходимо остаться в Москве, чтобы принять все необходимые решения.
"Коллеги, есть предложения скорректировать графики и работать для того, чтобы все вопросы были завершены законодательно. Решения президента должны быть обеспечены законодательно", — добавил Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул, что вчерашние волеизъявления жителей Донбасса подтвердило выбор людей быть с Россией.
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ГОСДУМЫ ПРОЙДУТ 3 И 4 ОКТЯБРЯ, УТОЧНИЛ ВОЛОДИН, РАНЕЕ ЗАЯВИВШИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОТЕ ГД ИЗ-ЗА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РЕФЕРЕНДУМАМ