МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Государственная дума перенесет региональную неделю на более поздний срок, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Сенатор от Крыма заявил, что референдумы можно считать состоявшимися

По его словам, депутатам необходимо остаться в Москве, чтобы принять все необходимые решения.

"Коллеги, есть предложения скорректировать графики и работать для того, чтобы все вопросы были завершены законодательно. Решения президента должны быть обеспечены законодательно", — добавил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что вчерашние волеизъявления жителей Донбасса подтвердило выбор людей быть с Россией.

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ГОСДУМЫ ПРОЙДУТ 3 И 4 ОКТЯБРЯ, УТОЧНИЛ ВОЛОДИН, РАНЕЕ ЗАЯВИВШИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОТЕ ГД ИЗ-ЗА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РЕФЕРЕНДУМАМ

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