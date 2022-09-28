МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Профильный комитет Госдумы — по бюджету и налогам предложит рассмотреть проект федерального бюджета на 2023-2025 годы в первом чтении 26 октября, а проекты бюджетов социальных фондов — 27 октября. Об этом заявил председатель комитета Андрей Макаров. В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

"Мы будем предлагать совету рассмотреть проект федерального бюджета 26 октября. Но для того, чтобы сделать рассмотрение бюджетного пакета более тщательным, мы предлагаем на этот раз разбить рассмотрение на два дня. И поэтому будем сегодня просить совет Государственной Думы назначить дополнительное заседание на 27 число для того, чтобы рассмотреть отдельно бюджеты социальных фондов", — сказал депутат.

Макаров отметил, что предварительную дату рассмотрения проекта бюджета устанавливает совет Госдумы, который сегодня рассмотрит предложения бюджетного комитета.