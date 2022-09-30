В Евросоюзе заявили, что никогда не признают результаты референдумов
ЕС заявил, что никогда не признает итоги референдумов и вхождение в Россию новых субъектов
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Европейский союз заявил, что никогда не признает вхождение новых субъектов в состав России по итогам референдумов, призвал другие страны осудить их, следует из распространенного заявления лидеров стран ЕС.
В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе страны новых субъектов.
"Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем нелегальную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины… Мы не признаем и никогда не признаем нелегальные референдумы", — сказано в документе.
Европейские лидеры также призвали другие мировые державы осудить присоединение регионов к России.