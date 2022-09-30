МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Европейский союз заявил, что никогда не признает вхождение новых субъектов в состав России по итогам референдумов, призвал другие страны осудить их, следует из распространенного заявления лидеров стран ЕС. Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе страны новых субъектов.

"Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем нелегальную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины… Мы не признаем и никогда не признаем нелегальные референдумы", — сказано в документе.

Европейские лидеры также призвали другие мировые державы осудить присоединение регионов к России.