МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября представить предложения по расширению функционала единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), включая идентификацию личности граждан в определенных жизненных ситуациях с помощью мобильного приложения. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 31 августа. Путин поручил доложить об обеспечении льгот на газификацию

"Правительству Российской Федерации представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг", — сказано в документе.

Отмечается, что изменения должны обеспечить возможность реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан в определенных жизненных ситуациях с помощью мобильного приложения.

Подчеркивается, что срок исполнения поручения — 15 ноября.