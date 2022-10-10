МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Все службы, задействованные в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали как должно — оперативно и эффективно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Медведев назвал ЧП на Крымском мосту терактом и диверсией

"И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должное", — сказал Песков журналистам.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.