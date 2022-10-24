МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России (Соцфонд) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На заседание нижней палаты парламента его планируется вынести 27 октября. В Госдуме поддержали проект бюджета на 2023-2025 годы

Согласно внесенному российским правительством документу, бюджет фонда на 2023 год сформировали по доходам в сумме 13,711 триллиона рублей (9,2% ВВП), по расходам – 13,541 триллиона рублей (9% ВВП). Доходы Соцфонда на 2024 год прогнозируются в объеме 14,495 триллиона рублей, на 2025 год – 15,422 триллиона, расходы – 14,304 триллиона и 14,975 триллиона соответственно.

В течение всего трехлетнего периода ожидается профицит бюджета фонда: в 2023 году на уровне 170 миллиардов рублей, в 2024 году – 191 миллиард, в 2025 году – 447 миллиардов.

При формировании доходной части бюджета Соцфонда учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. А общая сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых фонду из федерального бюджета, в 2023 году предусмотрена на уровне 5,076 триллиона рублей, в 2024 году – 5,134 триллиона, в 2025 году – 5,363 триллиона.

При этом общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2023 год предусмотрен в бюджете Соцфонда в сумме 13,184 триллиона рублей, на 2024 год – 13,925 триллиона, на 2025 год – 14,578 триллиона.

Средняя стоимость чистых активов Соцфонда на конец 2022 года прогнозируется в объеме 2,112 триллиона рублей, 2023 года — 2,195 триллиона, 2024 года – 2,251 триллиона. А объем резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию на начало 2023 года запланирован в размере 212 миллиардов рублей, 2024 года — 230,5 миллиарда, 2025 года — 248,2 миллиарда.