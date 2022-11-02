МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кудрин заявил о неэффективности госинформсистемы ЖКХ

"Стратегия определяет, что в России к концу 2030 года суммарный десятилетний объем ввода жилья должен составить не менее 1 миллиарда квадратных метров. При этом сроки реализации проектов должны значительно сократиться без снижения требований к качеству и безопасности построенных домов", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Согласно публикации на интернет-портале правительства, одна из основных целей документа — развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры. Эти задачи планируется решить с помощью развития льготных ипотечных программ, направленных на поддержку семей с детьми и других социальных групп.

Отмечается, что стратегия направлена на широкое распространение ипотеки для строительства индивидуальных жилых домов – таких кредитов к 2030 году должно выдаваться не менее 500 тысяч. В целом к этому сроку различные ипотечные кредиты должны стать доступны для 60% российских семей.

Кроме того, стратегия предусматривает, что за счет сокращения излишних административных требований и согласований сроки инвестиционно-строительного цикла к 2030 году должны сократиться на 30% по сравнению с показателями 2019 года, а количество предоставляемых документов, сведений и согласований уменьшиться вдвое.

Всего к 2030 году жилой фонд России должен быть обновлен более чем на 20%, а уровень обеспеченности жильем должен вырасти с 27,8 квадратного метра на человека до 33,3 квадратного метра, добавляется в сообщении.