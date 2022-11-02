МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство России в данный момент не планирует принимать отдельные меры для поддержки застройщиков жилья, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал о планах по поддержке ипотеки "вторички"

"В ближайшее время мы соберемся, будем предлагать, какие нужно рассмотреть меры поддержки ипотеки. Меры поддержки застройщиков мы пока не рассматриваем", — сказал он журналистам.

Хуснуллин подчеркнул, что власти в первую очередь будут поддерживать ипотечные программы из-за замедления темпов прироста ипотечного портфеля. Прирост ипотечного портфеля за десять месяцев 2022 года составил триллион рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года он находился на отметке 1,7 триллиона рублей, уточнил вице-премьер.