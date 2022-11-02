МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Крымский парламент решил национализировать имущество связанных с Киевом украинских олигархов, включая бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительный завод "Залив", заявил глава регионального органа Владимир Константинов. Национализированные в Крыму предприятия передадут новым собственникам

"В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко" (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив" ", — отметил он в мессенджере Telegram.

Константинов уточнил, что власти региона внесли изменения в постановление парламента "О вопросах управления собственностью Республики Крым", добавившие перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации.

По словам главы парламента Крыма, национализация имущества украинских олигархов — акт справедливости.