МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению проект о сокращении в два раза размера задатка при продаже государственного и муниципального имущества с начальной ценой ниже 100 миллионов рублей. Крымские власти национализировали имущество украинских олигархов

Законопроект позволит расширить круг потенциальных покупателей приватизируемого государственного и муниципального имущества, а также понизил сумму задатка до десяти процентов от начальной цены с 20% при продаже имущества с начальной ценой ниже 100 миллионов рублей. Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что инициатива в первую очередь коснется земельных участков, брошенных зданий и сооружений, которые не нужны государству и достались ему в наследство.

Благодаря снижению суммы задатка, потенциальные покупатели смогут сократить затраты на обслуживание заемных средств, необходимых для участия в приватизационных торгах, и ориентировочно экономия на обслуживании кредитных средств составит около 20 миллионов рублей в год, подчеркивается в пояснительной записке.

На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести на следующей неделе.