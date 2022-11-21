Комитет Госдумы одобрил сокращение налогов на НКО при реализации федеральных проектов
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) при реализации федеральных проектов, на заседание Думы его планируется вынести 23 ноября.
Цель законопроекта, внесенного правительством России, — создание благоприятных налоговых условий реализации федеральных проектов, поскольку вносимые им в Налоговый кодекс изменения позволят "снизить налоговую нагрузку на некоммерческие организации и получателей мер государственной поддержки при реализации федеральных проектов", указывается в пояснительной записке.
Документ освобождает от обложения налогом на добавленную стоимость реализацию работ, оказание услуг и передачу имущественных прав некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, если источник финансового обеспечения — субсидия из федерального бюджета.
Помимо этого, к доходам, которые не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль, предлагается отнести доходы в виде работ, услуг и имущественных прав, полученных безвозмездно от организаций, реализующих федеральные проекты за счет субсидий из федерального бюджета.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть иметь обратную силу. Это позволяет создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки, как ранее осуществленных, так и реализуемых в будущем, пояснял кабмин.
https://1prime.ru/government/20221121/838891054.html