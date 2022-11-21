МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) при реализации федеральных проектов, на заседание Думы его планируется вынести 23 ноября. Евросоюз рассматривает введение нового налога, сообщили СМИ

Цель законопроекта, внесенного правительством России, — создание благоприятных налоговых условий реализации федеральных проектов, поскольку вносимые им в Налоговый кодекс изменения позволят "снизить налоговую нагрузку на некоммерческие организации и получателей мер государственной поддержки при реализации федеральных проектов", указывается в пояснительной записке.

Документ освобождает от обложения налогом на добавленную стоимость реализацию работ, оказание услуг и передачу имущественных прав некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, если источник финансового обеспечения — субсидия из федерального бюджета.

Помимо этого, к доходам, которые не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль, предлагается отнести доходы в виде работ, услуг и имущественных прав, полученных безвозмездно от организаций, реализующих федеральные проекты за счет субсидий из федерального бюджета.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть иметь обратную силу. Это позволяет создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки, как ранее осуществленных, так и реализуемых в будущем, пояснял кабмин.