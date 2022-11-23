МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по финрынку решил одобрить в первом чтении законопроект, который закрепит за "Почтой России" исключительного права на доставку пенсий наличными, запретит реализацию почтовых марок ниже их номинала, а также введет другие новации. Юрист рассказала, кому и почему пересчитают пенсию

Согласно документу, право на доставку пенсий наличными денежными средствами (на дому или в кассе) получат только организации федеральной почтовой связи. Проект также вводит запрет на реализацию госзнаков почтовой оплаты ниже их номинальной стоимости, за исключением их продажи организациям федеральной почтовой связи и идентификацию почтовыми отделениями клиентов-физлиц, в том числе упрощенной, при почтовых переводах в пределах 15 тысяч рублей для оплаты жилищно-коммунальных услуг и перечисления платежей в российскую бюджетную систему, за исключением подозрений относительно легальности деятельности клиентов.

Законопроект также продлит срок рассмотрения претензий относительно доставки почтового отправления до 60 суток при необходимости получения дополнительных документов и информации, обязав уведомлять заявителя о такой возможности.

Кроме того, документ исключит ограничение на сроки завершения подготовки объектов недвижимого имущества и земельных участков под ними к внесению в качестве дополнительного вклада России в уставный капитал "Почты России".