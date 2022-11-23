МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который продлевает на следующий год мораторий на привлечение к административной ответственности за отдельные нарушения валютного законодательства, произошедшие из-за международных санкций, компании в России. Банк России не ожидает нового дефицита валютной ликвидности

Сейчас до конца текущего года установлен мораторий на привлечение резидентов, которые не смогли выполнить требования валютного законодательства из-за санкций иностранных государств, к ответственности за нарушения, предусмотренные частями 1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях. Это касается незаконных валютных операций, невозврата валютной выручки, ненадлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговому договору, невозврата денежных средств за неввезенные товары.

Законопроект, внесенный правительством РФ, продлевает действие этого моратория ещё на год. Кабмин объясняет необходимость такого продления усиливающимся со стороны недружественных государств санкционным давлением на РФ, в том числе на российские компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, которое приводит к объективной невозможности для таких компаний исполнять требования валютного законодательства.

Комитет по финрынку также поддержал принятие правительственного законопроекта, исключающего применение административной ответственности, предусмотренной частью 5.2 статьи 15.25 кодекса, к резидентам, которые из-за западных санкций не смогли выполнить требования валютного законодательства.

Она предусматривает наказание за действия или бездействие, предусмотренные частями 4, 4.1, 4.3 и 5 этой статьи в случаях, когда сумма незачисленных или зачисленных с нарушением установленного срока на счета в банках денежных средств превышает 100 миллионов рублей и они не подлежат уголовному наказанию.