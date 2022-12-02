МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутат Галина Данчикова ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект о предоставлении в 2023-2032 годах налогового вычета по НДПИ при добыче кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), следует из базы данных нижней палаты парламента. Эмбарго ЕС не должно повлиять на добычу нефти в России, заявил Новак

Этот вычет будет применяться в отношении участков недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%.

Согласно законопроекту, до 1 января 2028 года вычет будет предоставляться в объеме расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений, и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования. А с 2028 года размер вычета не должен превышать разницы между суммой НДПИ, исчисленной с рентными коэффициентом 3,5 и суммой налога, исчисленной с рентным коэффициентом 1.

В целях применения налогового вычета объекты основных средств должны относиться к горнодобывающему оборудованию и горной технике, объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, используемым для осуществления деятельности по добыче кондиционных руд олова на соответствующих участках недр, или к производственным мощностям, используемым для дальнейшей переработки (обогащения, технологического передела) данных полезных ископаемых.

"Механизм направлен исключительно на стимулирование появления новых добычных проектов в условиях низких цен на олово. В случае превышения средней за налоговый период цены на олово на мировых рынках порога 2818 рублей, в конкретном налоговом периоде механизм прекращает действие", — указывается в пояснительной записке.

Правительство РФ поддерживает принятие законопроекта.

В настоящее время при добыче кондиционных руд олова, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории ДФО, применяется нулевая ставка НДПИ, но срок ее действия заканчивается 31 декабря 2022 года. Эта льготная ставка начала действовать с 1 января 2013 года и ее применение "самым положительным образом повлияло на развитие" горнодобывающих предприятий, занимающихся добычей кондиционных руд олова на Дальнем Востоке, отмечают разработчики.

По количеству запасов олова Россия входит в тройку мировых лидеров, причем большинство месторождений находится на Дальнем Востоке. Ведущей российской оловодобывающей компанией является ПАО "Русолово", входящее в полиметаллический холдинг "Селигдар".