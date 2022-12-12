МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Комиссия МГД по экономической и социальной политике поддержала и рекомендовала Мосгордуме принять на пленарном заседании законопроект о льготном налогообложении для авиакомпаний, инновационных научно-технических центров (ИНТЦ) и объектов недвижимости физических лиц. В Росавиации оценили возможности авиакомпаний для полетов в непогоду

Согласно пояснительной записке к законопроекту предлагается снизить налог для российских компаний, которые закупают самолеты, принадлежавшие ранее иностранным лизинговым компаниям. В настоящее время в отношении таких судов существует налог на имущество и транспортный налог, которые увеличивают нагрузку на компании. Кроме того, предлагается закрепить льготу по налогу на имущество организаций, являющихся объектами инфраструктуры ИНТЦ, а также установить льготу на имущество физических лиц.

"Рассмотрев проект закона комиссия по экономической и социальной политике рекомендует Московской городской думе принять указанный законопроект в I чтении и при отсутствии поправок в целом", — сказала председатель комиссии Людмила Гусева.

Заключение комиссии поддержали — 10 человек, был против — 1 человек, воздержался также 1 человек.