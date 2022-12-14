МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон о штрафах в области защиты окружающей среды. Госдума увеличила штрафы за нарушения при перевалке угля

Как отметил комитет по аграрно-продовольственной политике, документ направлен на решение проблемы роста негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека из-за компаний, занимающихся перевалкой, дроблением и сортировкой угля в портах.

Закон вводит штрафы за невыполнение в установленный срок предписаний органов экологического и санитарно-эпидемиологического надзора об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при перевалке, дроблении и сортировке угля в морских или речных портах.

Штраф за это составит для юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. Повторное правонарушение в течение года повлечет да собой штраф для юридических лиц от 300 до 600 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до трёх месяцев.