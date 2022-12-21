МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла ряд законодательных инициатив, направленных на сохранение прав владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на льготы по НДФЛ при переводе принадлежащих им иностранных ценных бумаг из-за санкций от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому. Зампред ЦБ ждет появления проекта ИИС третьего типа в ближайшей перспективе

ИИС — это специальный брокерский счет, для которого предусмотрен льготный налоговый режим по налогу на доходы физических лиц. Причем ИСС бывают двух типов А и Б: по первому предусмотрен возврат владельцу счета 13% от внесенной на него суммы, по второму — освобождение от налога на доход от инвестиций при закрытии счета.

Но получить эти льготы можно лишь при условии, что счет не закрыт, как минимум, в течение трех лет. В случае закрытия ИИС раньше этого срока или выведения с него средств его владельцу придется вернуть государству полученные в рамках таких льгот средства. Кроме того, в случае заключения нового договора на ведение ИСС старый договор должен быть прекращен в течение месяца.

Однако после начала Россией специальной военной операции недружественными ей странами были введены санкции против российских банков и финансовых организаций. В связи с этим российские брокеры стали переводить иностранные ценные бумаги своих клиентов к другим профучастникам. Но при таком переводе с ИИС их владельцы могут потерять право на соответствующие налоговые льготы, в связи с чем потребовались изменения в законодательство.

Поэтому Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, согласно которому прекращение одним профучастником учета иностранных ценных бумаг на ИИС в связи с их передачей из-за введения ограничительных мер в отношении РФ, российских юрлиц и граждан другому профучастнику, осуществляющему депозитарную деятельность, не влечет прекращение договора на ведение ИИС. Это касается правоотношений, связанных с прекращением учета таких бумаг на ИИС в период с 24 февраля 2022 года до вступления законопроекта в силу.

Одновременно устанавливается, что положения пункта 2 статьи 10.2.1 закона "О рынке ценных бумаг" в части срока прекращения ранее заключенного физлицом договора на ведение ИИС не применяются в отношении договоров, прекращение которых произошло после 24 февраля, но не позже, чем через месяц после вступления законопроекта в силу. Третье чтение документа запланировано на 22 декабря.

Госдума также в среду приняла закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс, связанные с исполнением обязанностей налогового агента профучастником рынка ценных бумаг, который в 2022 году получил ценные бумаги от другого профучастника в связи с исполнением решения совета директоров Банка России об их переводе от одного депозитария другому депозитарию. Они позволят профучастнику учитывать фактически осуществленные расходы владельца этих бумаг, связанные с их приобретением и хранением, на основании документов и (или) сведений, переданных ему другим профучастником, в том числе с использованием системы электронного документооборота. Причем эти документы и сведения должны храниться налоговым агентом в течение пяти лет.