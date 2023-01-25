МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, расширяющий доступ производителей и импортеров маркируемых товаров к информации, содержащейся в государственной информсистеме мониторинга за оборотом таких товаров. В Госдуме разъяснили предполагаемый порядок налогообложения для майнеров

Документ дает право пользователям государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров на последующую обработку информации, содержащейся в этой системе. Сейчас они имеют доступ к этой информации без возможности ее обработки.

"Информация о подлежащих маркировке товарах станет более доступной… Государственная Дума поддержала наше предложение, согласно которому пользователям информационной системы станет доступна обезличенная информация, полученная после обработки оператором", — заявил журналистам глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

При этом закон устанавливает, что обезличенная информация, полученная в результате такой обработки и содержащаяся в этой информационной системе, является информацией ограниченного доступа. Российские производители товаров, а также импортеры товаров, подлежащих обязательной маркировке, смогут самостоятельно осуществлять или поручать обработку такой информации только в собственных интересах. Доступ к этой информации или результатам ее обработки будут иметь только данные производитель и импортер товара, а также лица, которым они поручили ее обработку.

"Развитие системы цифровой обработки данных о маркировке товаров выходит на новый уровень", — считает Гаврилов. Эта система, по его словам, в настоящее время охватывает 10 товарных групп, в ней зарегистрированы более 500 тысяч участников. Объем накопленных данных составляет десятки петабайт, и ежедневно системой обрабатывается более 5,5 миллиона документов.

"Результаты обработки данной информации, конечно, при условии сохранения коммерческой тайны, крайне важны для анализа реализации продукции отечественного и импортного производства в территориальном и отраслевом разрезе. Это важно для стимулирования производства и преодоления межотраслевых и межрегиональных рыночных диспропорций в экономике. Данный уникальный механизм анализа спроса и формирования предложения может быть применен при подготовке стратегического планирования", — подчеркнул депутат.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.