МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о сохранении до конца 2034 года нулевой ставки НДС для пригородных железнодорожных перевозок пассажиров. Союз туриндустрии рассказал о последствиях отмены НДС для туроператоров

Это позволит сдержать резкое увеличение тарифа на пригородные перевозки и будет способствовать устойчивому развитию данного сегмента железнодорожного транспорта, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает применение нулевой ставки НДС для этого вида перевозок до конца 2029 года. Закон продлевает ее действие еще на пять лет.

В результате продления льготы по НДС для электричек федеральный бюджет за период с 1 января 2030 года по 31 декабря 2034 года недополучит 142,4 миллиарда рублей, говорится в сопроводительных материалах.