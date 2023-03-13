МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Отчет премьер-министра России Михаила Мишустина в Государственной Думе назначен на 23 марта, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Правительство упростило регулирование обязательных требований для бизнеса

Депутат отметил в ходе круглого стола по законодательному обеспечению российского топливно-энергетического комплекса, что отчет правительства о его работе поставлен на 23 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что в качестве даты отчета рассматривались 22 и 23 марта.