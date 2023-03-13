2023-03-13T10:32:28+03:00
2023-03-13T10:32:28+03:00
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2023
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Отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта
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Отчет премьер-министра России Михаила Мишустина в Государственной Думе назначен на 23 марта, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Депутат отметил в ходе круглого стола по... ПРАЙМ, 13.03.2023
экономика, госпроекты, новости, правительство рф, госдума, отчет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Отчет премьер-министра России Михаила Мишустина в Государственной Думе назначен на 23 марта, сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
Депутат отметил в ходе круглого стола по законодательному обеспечению российского топливно-энергетического комплекса, что отчет правительства о его работе поставлен на 23 марта.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что в качестве даты отчета рассматривались 22 и 23 марта.