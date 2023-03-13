МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Ежегодный отчет правительства в Государственной Думе может состояться 22 или 23 марта, точной даты пока нет, заявили в пресс-службе кабмина. Отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет пройдет 23 марта.

"Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме не определена", — сказано в релизе.

В правительстве добавили, что консультации с нижней палатой парламента по выбору даты между 22 и 23 марта продолжаются.