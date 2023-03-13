2023-03-13T10:59:05+03:00
2023-03-13T10:59:05+03:00
2023-03-13T10:59:05+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230313/840044743.html
Правительство заявило, что дата его отчета в Госдуме не определена
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Ежегодный отчет правительства в Государственной Думе может состояться 22 или 23 марта, точной даты пока нет, заявили в пресс-службе кабмина. Ранее лидер партии КПРФ Геннадий... ПРАЙМ, 13.03.2023
экономика, госпроекты, новости, правительство рф, госдума, отчет
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Ежегодный отчет правительства в Государственной Думе может состояться 22 или 23 марта, точной даты пока нет, заявили в пресс-службе кабмина.
Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет пройдет 23 марта.
"Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме не определена", — сказано в релизе.
В правительстве добавили, что консультации с нижней палатой парламента по выбору даты между 22 и 23 марта продолжаются.