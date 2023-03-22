Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства
Мишустин: диалоги с фракциями перед отчетом правительства касались всей повестки развития
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Диалоги с фракциями перед отчетом кабмина в Госдуме были очень насыщенными, затронули все повестки развития России, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду встретился с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
"Мы на прошлой неделе закончили все встречи с фракциями Государственной Думы, которые традиционно проходят в преддверии отчета председателя правительства в Государственной Думе. И хочу сказать, что диалоги были очень насыщенными по всей повестке развития страны — касались они развития нашей промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики", — сказал Мишустин.
Он отметил, что стороны также затронули социальную сферу, меры поддержки семей с детьми и участников СВО.
Володин, в свою очередь, подчеркнул, что диалог с правительством стал более конструктивным.
Он добавил, что кабмин и Госдума должны "чувствовать совместную ответственность за принимаемые решения".