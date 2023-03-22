МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Диалоги с фракциями перед отчетом кабмина в Госдуме были очень насыщенными, затронули все повестки развития России, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Мишустин отметил успешное экономическое сотрудничество России и Китая

Глава правительства в среду встретился с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

"Мы на прошлой неделе закончили все встречи с фракциями Государственной Думы, которые традиционно проходят в преддверии отчета председателя правительства в Государственной Думе. И хочу сказать, что диалоги были очень насыщенными по всей повестке развития страны — касались они развития нашей промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики", — сказал Мишустин.

Он отметил, что стороны также затронули социальную сферу, меры поддержки семей с детьми и участников СВО.

Володин, в свою очередь, подчеркнул, что диалог с правительством стал более конструктивным.

Он добавил, что кабмин и Госдума должны "чувствовать совместную ответственность за принимаемые решения".