МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, позволяющий ускорить процедуру уничтожения изъятых нелегального алкоголя и используемых для его производства сырья и оборудования. Это сократит расходы федерального бюджета на их хранение. Шведский производитель водки прекратит поставки в Россию

Похожий механизм предусмотрен в действующем законодательстве для уничтожения продукции, запрещенной к ввозу в Россию — так называемых санкционных товаров.

Закон разрешает Росалкогольрегулированию до 1 июня 2025 года в порядке, установленном правительством РФ, принимать решения об уничтожении изъятых или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и используемых для ее производства сырья, полуфабрикатов, тары и других предметов, а также об утилизации основного технологического оборудования.

Это будет возможно в случае их хранения в специализированной организации (АО "Росспиртпром") свыше трех лет или истечения срока годности продукции либо гарантийного (рекомендуемого) срока хранения (эксплуатации) тары (упаковки). А если изъятые или конфискованные алкоголь, оборудование и другие предметы признаны вещественными доказательствами, то их уничтожение или утилизация будет осуществляться по решению суда в установленном кабмином порядке.

Помимо этого, для предприятий – производителей "этилового спирта технического синтетического" исключается требование по соблюдению норм минимального использования производственной мощности.

Соответствующие изменения вносятся в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкоголя. Новый закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Сейчас изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также сырье и полуфабрикаты для ее производства, этикетки и тара уничтожаются по решению суда.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время на площадках специализированной организации на хранении свыше трех лет находится более 25 миллионов литров нелегальных этилового спирта и алкоголя. Только на оплату досудебного хранения имущества в России ежемесячно расходуется свыше 70 миллионов рублей бюджетных средств. При этом большая часть продукции в ожидании решения суда хранится несколько лет.