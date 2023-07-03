МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ подписало распоряжение о внесении изменений в целевую модель "Технологическое присоединение к электрическим сетям", которые помогут усовершенствовать процедуру подключения для населения, а также малого и среднего бизнеса, сообщил кабмин. Правительство утвердило правила предоставления грантов для агротехнопарков

"Принято решение об улучшении условий подключения объектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан к электросетям", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что изменения коснутся сокращения сроков подключения к электросетям, в том числе за счёт сокращения сроков оформления разрешительной документации по строительству сетей и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Кроме того, совершенствуется процесс подключения через "Госуслуги" благодаря внедрению цифровизации процессов и развитию информационных систем.

"Повышается удобство подключения к сетям за счет прохождения процедуры в электронном виде с использованием единого портала госуслуг и сокращения количества документов. Повышается информированность о подключении к электросетям за счёт развития функционала единого портала госуслуг, с использованием которого возможно осуществлять контроль исполнения процесса подключения и получения обратной связи", — поясняется в сообщении.

Предполагается, что весь комплекс действий с учетом ранее созданной возможности заключения договора энергоснабжения с энергосбытовыми организациями по принципу "одного окна" позволит повысить качество ведения предпринимательской деятельности в России и улучшить условия и качество жизни граждан.

"Целевая модель по технологическому присоединению позволяет нам находиться в диалоге с региональными властями, энергетиками, совершенствовать процесс подключения с учетом лучших практик регионов. Комфортные условия подключения к электросетям должны быть обеспечены в каждом регионе нашей страны. Это необходимо, чтобы предприниматели могли как можно скорее запустить свой бизнес", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Александра Новака.