МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Правительству во взаимодействии с Центробанком предлагается разработать меры господдержки страхования имущественных интересов, связанных с риском утраты имущества граждан и юрлиц в результате терактов и боевых действий, говорится в проекте постановления Совфеда. Аналитик: рост уровня зарплаты под страховые взносы связан с инфляцией

"Разработать меры государственной поддержки, направленные на обеспечение страхования имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества физических и юридических лиц в результате террористических актов, боевых действий, маневров, военных мероприятий или антитеррористических операций и иных подобных действий на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и других субъектов Российской Федерации", — отмечается в проекте, подготовленном по итогам выступления в Совфеде руководства Банка России. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

На пленарном заседании палаты в среду сенаторы намерены поддержать постановление в целом. Кроме того, Кабмину при содействии ЦБ предлагается "создать условия для увеличения количества страховых компаний, предоставляющих услуги по заключению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" на территории новых регионов.