СФ предложил создать меры господдержки страхования имущества от терактов и боевых действий
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Правительству во взаимодействии с Центробанком предлагается разработать меры господдержки страхования имущественных интересов, связанных с риском утраты имущества граждан и юрлиц в результате терактов и боевых действий, говорится в проекте постановления Совфеда.
"Разработать меры государственной поддержки, направленные на обеспечение страхования имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества физических и юридических лиц в результате террористических актов, боевых действий, маневров, военных мероприятий или антитеррористических операций и иных подобных действий на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и других субъектов Российской Федерации", — отмечается в проекте, подготовленном по итогам выступления в Совфеде руководства Банка России. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
На пленарном заседании палаты в среду сенаторы намерены поддержать постановление в целом. Кроме того, Кабмину при содействии ЦБ предлагается "создать условия для увеличения количества страховых компаний, предоставляющих услуги по заключению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" на территории новых регионов.
https://1prime.ru/government/20230705/841003218.html