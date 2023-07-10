МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предполагается правовое регулирование автономного судоходства и уточнение понятий, связанных с автономным судном. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Китайская NewNew Shipping Line поставит суда для перевозок по Севморпути

Член ответственного комитета ГД по транспорту Александр Толмачев сообщал РИА Новости, что документ создает правовые условия для эксплуатации автономных судов, на которых не будет ни капитана, ни экипажа.

Правовое регулирование автономных судов необходимо для эффективного развития отрасли, а именно с целью разрешения автономного судоходства в крупных торговых портах и на оживленных морских путях, уточнялось в документе.

Соответствующие поправки вносятся в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Так, поправками дополняется Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" понятием автономных судов, также уточняются соответствующие нормы в части их эксплуатации.

Законом уточняется, что плавание автономных иностранных военных кораблей и других автономных государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, во внутренних морских водах и в территориальном море запрещается, за исключением случаев плавания автономных иностранных военных кораблей и других автономных государственных судов с разрешения федерального органа исполнительной власти в области обороны в сопровождении и в соответствии с указаниями командира военного корабля РФ.