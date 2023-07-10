МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий упрощенное получение вида на жительство для заключивших с ВС РФ контракт во время проведения СВО, а также для иностранных специалистов. Юрист напомнил о правах временно зарегистрированных в чужом жилье

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Высококвалифицированным специалистам и членам их семей предоставляется бессрочный вид на жительство при условии, что они уже проживают в Российской Федерации по виду на жительство и осуществляют не менее двух лет трудовую деятельность в России в качестве высококвалифицированного специалиста с уплатой всех налогов.

Иностранцы, заключившие в период проведения СВО контракт с ВС РФ на один год, и члены их семей также смогут получить ВНЖ в упрощённом порядке. Если иностранный гражданин погибнет, то члены семьи (супруги, дети и родители) смогут всё равно получить ВНЖ. Участвующие в СВО иностранцы освобождаются от сдачи экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также от обязанности проживать только на территории того субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на временное проживание.

Закон уточняет порядок признания и утраты статуса высококвалифицированного специалиста по таким критериям, как заработная плата, перечень документов, предоставляемых для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях временного пребывания в РФ, порядок выдачи вида на жительство и разрешения на работу, а также последствия их несоблюдения.

Разрешение на работу высококвалифицированному специалисту выдается на срок действия заключенного им трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года с возможностью неоднократного продления указанного срока не более чем на три года для каждого последующего продления.

Законом устанавливается обязанность высококвалифицированного специалиста обратиться в МВД России или его территориальный орган за получением (выдачей) разрешения на работу (решения о продлении разрешения на работу) в течение тридцати календарных дней со дня принятия этим органом соответствующего решения.

В случае, если обстоятельств для пребывания на территории РФ у высококвалифицированного специалиста и его семьи нет, то они должны выехать из страны в течение 15 календарных дней.