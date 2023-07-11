МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2022 год. Госдума приняла закон о правовом регулировании автономного судоходства

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме 2,919 триллиона рублей, или 105,1% к общему объему доходов, утвержденных законом о бюджете ФОМС; по расходам – 2,797 триллиона рублей (99,4% к плану).

Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 122 миллиарда рублей при планировавшемся дефиците в 21,8 миллиарда рублей.

За 2022 год ФОМС из федерального бюджета было передано около 47,5 миллиарда рублей (на 33,9% больше по сравнению с предыдущим годом) на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на ОМС для отдельных категорий страхователей. Кроме того, в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году на компенсацию выпадающих доходов фонду из бюджета РФ было передано 148,21 миллиарда рублей.

Бюджету ФОМС, как и в 2021 году, был предоставлен трансферт из федерального бюджета в объеме 140 миллиардов рублей на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение". А межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов составил 121,325 миллиарда рублей.