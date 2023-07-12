МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о критериях вероятности внештатных ситуаций на опасных предприятиях-банкротах. Это позволит им во внеочередном порядке оплачивать поставленные энергоресурсы. Суд в Москве начал банкротство сервиса PickPoint

Документ определяет обстоятельства, характеризующие реальность возникновения угрозы техногенных, экологических катастроф и их последствий либо гибели людей, и позволяющие отнести текущие платежи, в том числе эксплуатационные, к внеочередным расходам. Эти обстоятельства учитывают повреждение объекта из-за несоблюдения температурного режима (охлаждение или обогрев) или отсутствия техобслуживания, нарушение норм безопасности в отношении персонала и окружающей среды и другие возможные факторы.

Вероятность внештатной ситуации конкурсному управляющему или арбитражному суду сможет подтвердить профильный орган, осуществляющий государственный или муниципальный контроль или надзор в сфере деятельности предприятия, а также госкорпорация "Росатом". В итоге суд может обязать кредитора, задолженность перед которым погашается вне очереди, продолжать поставку ресурса, необходимого для безопасного состояния объекта.

Закон должен вступить в силу через 30 дней после официального опубликования.

Критерии оценки реальности угроз критических ситуаций дадут арбитражным управляющим аргументы, чтобы обосновать правомерность расходования средств предприятия-банкрота на их предотвращение, и снизят количество оспариваемых решений, поясняло ранее Минэкономразвития.

Направлять средства вне очереди на устранение угроз арбитражный управляющий обязан по закону. Такое решение он принимает исходя из собственного видения ситуации, но с ним могут не согласиться другие кредиторы. Поэтому на практике арбитражным управляющим нужны четкие критерии реальности угроз. Обоснование трат банкротящегося предприятия на их предотвращение поможет избежать споров между управляющими и кредиторами за очередность платежей и снизить количество обращений последних в суды.