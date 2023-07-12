МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, переносящий на 2026 год обязанность бюджетных организаций осуществлять валютные операции с бюджетными средствами только через счета Федерального казначейства в уполномоченных банках. Госдума продлила право банков передавать замороженные активы юрлицу

В июне 2022 года был принят закон, направленный на повышение эффективности контроля за валютными операциями с использованием бюджетных средств. Он, в частности, обязывал клиентов Федерального казначейства с 1 января 2024 года осуществлять валютные операции с бюджетными средствами только через счета, открытые Казначейству в уполномоченных банках.

Новый закон переносит начало действия этих норм на 1 января 2026 года, то есть на два года.

Перевод валютных операций с бюджетными средствами на счета Казначейства позволит обеспечить прозрачность бюджетных расходов, централизацию таких операций, а также экономию бюджетных средств, поскольку валютные счета Казначейства открываются и обслуживаются бесплатно.

При этом клиенты будут обязаны предоставлять Казначейству информацию об ожидаемых максимальных сроках получения от нерезидентов иностранной валюты или валюты РФ за исполнение обязательств по договорам (контрактам). Также они должны будут возвращать на счета Казначейства в уполномоченных банках неиспользованные средства, ранее зачисленные на зарубежные счета резидентов или третьих лиц.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.