МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает до конца текущего года освобождение от НДФЛ доходов российских граждан в виде прощенной задолженности перед иностранцами. Третье чтение запланировано на 21 июля. Долги на российском оптовом энергорынке снизились на два миллиарда рублей

Редакция первого чтения вносила в Налоговый кодекс изменения, направленные на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд поправок к законопроекту, в том числе о выведении из-под НДФЛ выгоды от прощенных долгов россиян перед нерезидентами. Это касается случаев, когда после покупки акций (долей) в российской компании у нерезидента РФ продавец прощает покупателю образовавшийся долг.

Данная льгота будет способствовать снижению фактических выплат денежных средств в пользу иностранцев в рамках мер по сохранению капитала в РФ при переводе активов в Россию, в том числе в связи с санкциями недружественных стран, пояснили РИА Новости в Минфине.

Кроме того, до конца текущего года продлевается освобождение от НДФЛ доходов граждан РФ, полученных в 2022-2023 годах от перевода в личную собственность имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав от подконтрольных им иностранных структур.