Госдума ужесточила с 1 марта 2024 года контроль за банками и МФО при возврате долгов
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об ужесточении с 1 марта 2024 года контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан.
Сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФССП) осуществляет надзор за деятельностью профессиональных коллекторских организаций. Закон распространяет такой контроль и на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. ФССП будет вести не только госреестр профессиональных коллекторских организаций, но и перечень таких банков и МФО, и размещать его на своем официальном сайте.
А представителями кредитора теперь смогут выступать не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие в одну группу лиц с кредитором, или представляющие интересы специализированных обществ, ипотечных агентов либо единого института развития в жилищной сфере (АО "Дом.РФ") и его организаций.
Одновременно закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг с согласия должника, в том числе общаться в чате.
Закон обязывает банки и МФО вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить такие записи три года, а также уведомлять ФССП о начале такого взаимодействия, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи. В случае неоднократных нарушений в течение года ФССП сможет ограничивать отдельные способы взаимодействия с должниками на срок до 30 календарных дней.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, а ряд норм — через год после публикации. Это нормы о ведении банками и МФО аудиозаписей, хранении таких записей и документов, полученных в ходе работы по возврату долгов, и об уведомлении ФССП о наличии необходимого оборудования для взаимодействия с должником.
https://1prime.ru/government/20230726/841191264.html