МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об ужесточении с 1 марта 2024 года контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан. Госдума предложила усилить ответственность за фальсификацию продуктов

Сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФССП) осуществляет надзор за деятельностью профессиональных коллекторских организаций. Закон распространяет такой контроль и на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. ФССП будет вести не только госреестр профессиональных коллекторских организаций, но и перечень таких банков и МФО, и размещать его на своем официальном сайте.

А представителями кредитора теперь смогут выступать не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие в одну группу лиц с кредитором, или представляющие интересы специализированных обществ, ипотечных агентов либо единого института развития в жилищной сфере (АО "Дом.РФ") и его организаций.

Одновременно закон разрешает взыскателю взаимодействовать с должником через портал госуслуг с согласия должника, в том числе общаться в чате.

Закон обязывает банки и МФО вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить такие записи три года, а также уведомлять ФССП о начале такого взаимодействия, приложив копии документов, подтверждающих наличие оборудования для записи. В случае неоднократных нарушений в течение года ФССП сможет ограничивать отдельные способы взаимодействия с должниками на срок до 30 календарных дней.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, а ряд норм — через год после публикации. Это нормы о ведении банками и МФО аудиозаписей, хранении таких записей и документов, полученных в ходе работы по возврату долгов, и об уведомлении ФССП о наличии необходимого оборудования для взаимодействия с должником.