МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на повышение доступности особых экономических зон (ОЭЗ) для потенциальных инвесторов и упрощение работы действующих резидентов. Путин подписал закон о создании ОЭЗ на Курилах

Документ сокращает административные барьеры для резидентов ОЭЗ, уточняет механизмы создания и основания их ликвидации, а также схемы управления ими.

Для будущих резидентов ОЭЗ закон ускоряет процесс получения такого статуса и упрощает процедуру согласования. Так, при заявке на получение статуса резидента компании смогут заменить бизнес-план на его упрощенную форму — паспорт инвестпроекта, где есть вся необходимая информация для принятия решения, пояснял ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Одновременно закон вводит ограничения на участие иностранных инвесторов в управляющей компании ОЭЗ: доля такого инвестора в ее капитале не может превышать 25%, а сам он не должен иметь возможности определять принимаемые компанией решения, назначать ее руководителя и более 50% состава органов управления.

Помимо этого, допускается создание ОЭЗ на территории одного или нескольких муниципальных образований в пределах одного субъекта РФ.

Кроме того, закон уточняет условия землепользования и вводит новую категорию резидентов ОЭЗ. Это компании, которые являются партнерами участников ОЭЗ, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Если такие компании выпускают высокотехнологичную продукцию, то для них предусматриваются "гораздо более льготные сроки вхождения" в ОЭЗ, отмечал он.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.