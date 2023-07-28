МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который позволит с сентября текущего и до конца 2026 года вдвое уменьшить выплаты из федерального бюджета нефтяникам по топливному демпферу. Шульгинов оценил предложение регулировать оптовые цены на топливо

Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики, в том числе по топливному демпферу.

Так, закон корректирует демпфирующий механизм, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Он уточнил, что с сентября НДПИ, НДД и экспортная пошлина будут рассчитываться исходя из максимального дисконта российской нефти Urals к Brent в 20 долларов за баррель. Согласно действующему законодательству, с 1 июля текущего года этот дисконт составляет 25 долларов за баррель.

Кроме того, с 1 января 2024 года для расчета нефтяных налогов перестанет применяться котировка на нефть Urals, публикуемая агентством Argus. Для этого будет использоваться российский внебиржевой индекс, увеличенный на 4 доллара за баррель, отмечал Сазанов.

Закон, который содержит и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.