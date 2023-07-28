2023-07-28T11:26:16+03:00
2023-07-28T11:26:16+03:00
2023-07-28T11:26:16+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20230728/841216765.html
СФ ввел ответственность для банков за сокрытие "антиотмывочных" сведений
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Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, устанавливающий ответственность для финансовых организаций за непредставление по запросу уполномоченного органа любой информации,... ПРАЙМ, 28.07.2023
банки, финансы, экономика, госпроекты, новости, совфед, закон, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, устанавливающий ответственность для финансовых организаций за непредставление по запросу уполномоченного органа любой информации, предусмотренной законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Так, за совершение данного правонарушения предлагается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Кроме того, закон расширяет административную ответственность за другие правонарушения. Вносится изменение, согласно которому ответственность будет наступать не только за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у финорганизации информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов, но и сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности).