МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, устанавливающий ответственность для финансовых организаций за непредставление по запросу уполномоченного органа любой информации, предусмотренной законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Райффайзенбанк стал лидером по сокращению банковского капитала в России

Так, за совершение данного правонарушения предлагается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, закон расширяет административную ответственность за другие правонарушения. Вносится изменение, согласно которому ответственность будет наступать не только за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у финорганизации информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов, но и сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности).