МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, устанавливающий штрафы для владельцев соцсетей за неисполнение обязанностей в виде их мониторинга. Совфед уточнил особенности налогообложения личных фондов россиян

Закон дополняет КоАП новой статьей 13.50 "Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети".

Неосуществление мониторинга социальной сети и (или) непринятие мер по ограничению доступа к информации влечет административное наказание в виде штрафа: для граждан — в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — до четырех миллионов рублей. Повторное совершение данного правонарушения влечет увеличение административных штрафов в два раза.

Кроме того, КоАП дополняется новой статьей, в соответствии с которой устанавливается административная ответственность за неисполнение предписаний Роскомнадзора об осуществлении мониторинга социальной сети в целях выявления информации, схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец социальной сети обязан принимать на основании ранее направленного требования или уведомления указанного федерального органа. Административное наказание предусматривает штраф: для граждан — в размере до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — до шести миллионов рублей.

Кроме того, неразмещение ежегодного отчета о результатах рассмотрения обращений, неразмещение в социальной сети документа, устанавливающего правила использования социальной сети, а также неинформирование пользователей социальной сети о внесенных изменениях в указанные правила влечет административное наказание в виде штрафа: для граждан — в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.