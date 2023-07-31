МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности налогообложения НДФЛ при обмене облигаций иностранных организаций (еврооблигаций) на замещающие облигации российских организаций — такой обмен не будет облагаться налогом, а налоговая база будет определяться только при реализации или погашении замещающих облигаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ввел единую ставку НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров

Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, направленные на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики, а также касающиеся вопросов налогообложения при замещении облигаций.

Согласно документу, при обмене облигаций иностранных организаций (еврооблигаций) на замещающие облигации российских организаций налоговая база определяться не будет. А при реализации или погашении полученных таким образом замещающих облигаций расходами будут признаваться и учитываться документально подтвержденные расходы на приобретение еврооблигаций, которыми налогоплательщик владел до их замещения.

Эти нормы смогут применять держатели еврооблигаций, если они принадлежали им на праве собственности или ином вещном праве по состоянию на 1 марта 2022 года.

Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее рассказал, что в министерство поступало много обращений по этому вопросу от различных организаций и банков. При этом он подчеркнул, что при операциях по замещению иностранных облигаций российскими не должно возникать налоговых последствий.

Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.