МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Торговый оборот России со странами АТЭС за первую половину 2023 года вырос на 10,2%, со странами ЕАЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин прокомментировал профицит бюджета

"За первую половину 2023 года наш торговый оборот со странами АТЭС вырос на 10,2%, со странами ЕврАзЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%. Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и к дружественной валюте", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам президента, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое, с 12% до 42%, а "если считать вместе с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%".

"Важно продолжать большую системную работу, которую мы ведем по укреплению платежной инфрастуктуры, она должна быть надежной, удобной, как для наших компаний, так и для их зарубежных партнеров", — отметил Путин.