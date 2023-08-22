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Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС
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Торговый оборот России со странами АТЭС за первую половину 2023 года вырос на 10,2%, со странами ЕАЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%, сообщил президент РФ... ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Торговый оборот России со странами АТЭС за первую половину 2023 года вырос на 10,2%, со странами ЕАЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За первую половину 2023 года наш торговый оборот со странами АТЭС вырос на 10,2%, со странами ЕврАзЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%. Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и к дружественной валюте", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам президента, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое, с 12% до 42%, а "если считать вместе с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%".
"Важно продолжать большую системную работу, которую мы ведем по укреплению платежной инфрастуктуры, она должна быть надежной, удобной, как для наших компаний, так и для их зарубежных партнеров", — отметил Путин.