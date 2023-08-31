2023-08-31T15:14:00+03:00
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2023
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Кабмин продлит субсидирование ставок по кредитам для российской авиатехники
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Правительство России продлит программу субсидирования процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники, а господдержку получат те производители в сфере... ПРАЙМ, 31.08.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, правительство, авиатехника
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России продлит программу субсидирования процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники, а господдержку получат те производители в сфере авиастроения, у которых доля иностранного участия в капитале не превышает 25%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы продлим на текущий год программу субсидирования процентных ставок по кредитам, которые компании привлекают для приобретения именно российской авиатехники. Это обеспечит финансирование лизинга свыше двух десятков воздушных судов, в том числе самолетов "Сухой Суперджет", а также медицинских вертолетов Ми-8 и "Ансат". Что самое важное — это снизит их конечную цену", — сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что авиакомпаниям станет проще оформить компенсацию части затрат на обслуживание парка, теперь отбор претендентов на такие субсидии перенесут в государственную информационную систему промышленности. Многие процедуры будут автоматизированы, а на конкурс больше не нужно будет подавать бумажные документы, уточнил Мишустин.
"При этом получить поддержку смогут только те производители, у которых доля иностранного участия в капитале не превышает 25%", — подчеркнул премьер-министр.