МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России продлит программу субсидирования процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники, а господдержку получат те производители в сфере авиастроения, у которых доля иностранного участия в капитале не превышает 25%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство изучит выделение средств на повышение доходов бюджетников

"Мы продлим на текущий год программу субсидирования процентных ставок по кредитам, которые компании привлекают для приобретения именно российской авиатехники. Это обеспечит финансирование лизинга свыше двух десятков воздушных судов, в том числе самолетов "Сухой Суперджет", а также медицинских вертолетов Ми-8 и "Ансат". Что самое важное — это снизит их конечную цену", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что авиакомпаниям станет проще оформить компенсацию части затрат на обслуживание парка, теперь отбор претендентов на такие субсидии перенесут в государственную информационную систему промышленности. Многие процедуры будут автоматизированы, а на конкурс больше не нужно будет подавать бумажные документы, уточнил Мишустин.

"При этом получить поддержку смогут только те производители, у которых доля иностранного участия в капитале не превышает 25%", — подчеркнул премьер-министр.