МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий День воссоединения России с новыми регионами 30 сентября. В Росздравнадзоре отметили снижение цен на лекарства в новых регионах

Изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" предполагают появление новой даты 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Согласно пояснительным документам, 30 сентября 2022 года станет днем принятия новых субъектов в состав России.

"Это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления граждан, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", — подчеркивается в документах.