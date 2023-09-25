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2023
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Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией
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Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий День воссоединения России с новыми регионами 30 сентября. Изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России"... ПРАЙМ, 25.09.2023
экономика, госпроекты, новости, совфед, новые регионы рф, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий День воссоединения России с новыми регионами 30 сентября.
Изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" предполагают появление новой даты 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
Согласно пояснительным документам, 30 сентября 2022 года станет днем принятия новых субъектов в состав России.
"Это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления граждан, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", — подчеркивается в документах.