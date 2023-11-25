МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации продлило до 1 января 2026 года срок вывоза отдельных видов товаров лесопромышленного комплекса (ЛПК) автомобильным транспортом через дополнительные пункты пропуска на границе с Китаем и Монголией, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство выделило допсредства для выплат единого пособия на детей

"В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2022 г. № 747 "Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия с территории Российской Федерации отдельных видов товаров, указанных в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 521… слова "до 1 января 2024 г." заменить словами "до 1 января 2026 г.", — говорится в тексте постановления.

"Для поддержки предприятий лесопромышленного комплекса, оказавшихся в сложной транспортно-логистической ситуации из-за влияния экономических санкций, введенных рядом недружественных государств, Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении на 2 года срока возможности вывоза автомобильным транспортом отдельных видов лесопромышленных товаров через пункты пропуска, расположенные на российско-китайском и российско-монгольском участках государственной границы", — поясняет Минпромторг РФ.

Министерство также отметило, что стабильность и доступность всех видов экспортных логистических маршрутов является ключевым фактором работы лесоперерабатывающего комплекса. Таким образом, по словам министерства, для предприятий лесопромышленного комплекса создаются благоприятные условия для вывоза своих грузов на рынки дружественных стран.