МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об увеличении в два с половиной раза штрафа за умышленную неуплату или неполную уплату налогов, сборов и страховых взносов. СМИ раскрыли, как сверхбогатые "экономят" на налоге на прибыль

Сейчас Налоговым кодексом за умышленную неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного их исчисления или других неправомерных действий или бездействия предусмотрен штраф в размере 40% от неуплаченной суммы.

Законопроект, внесенный группой депутатов из фракции "Справедливая Россия — За правду", увеличивает размер этого штрафа до 100% от неуплаченной суммы. Такое изменение, согласно пояснительной записке, вносится в целях стимулирования работодателей "к официальному оформлению трудовых отношениях с работниками и на борьбу с "серой" занятостью".

Однако против принятия законопроекта выступило также правительство РФ, обращая внимание, что в пояснительной записке к нему "не указаны причины распространения проектируемого решения на все налоги и сборы". Кроме того, не приводится обоснование необходимости увеличения налоговой санкции именно в два с половиной раза, и является ли такой увеличенный штраф соразмерным совершенному правонарушению.

Кабмин также обращает внимание, что норма, обеспечивающая повышение размера штрафа, уже предусмотрена в Налоговом кодексе. Так, при совершении налогового правонарушения лицом, ранее привлеченным к ответственности за аналогичное правонарушение, размер штрафа увеличивается на 100%, указывается в заключении правительства.