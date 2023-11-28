МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума и правительство РФ перейдут на электронный документооборот, сообщила пресс-служба ГД. В Госдуму внесли проект о выплатах родителям к учебному году

"Государственная Дума и правительство РФ перейдут на электронный документооборот. Проекты федеральных законов будут поступать от правительства только в электронном виде. Такое решение было принято по итогам совещания у председателя Государственной Думы Вячеслава Володина", — сообщили в пресс-службе ГД.

Отмечается, что со стороны Госдумы работа по подготовке дорожной карты по переходу на электронный документооборот между палатой и кабмином поручена руководителю аппарата ГД Игорю Дивейкину.