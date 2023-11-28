2023-11-28T12:22:13+03:00
2023-11-28T12:22:13+03:00
2023-11-28T12:22:13+03:00
2023
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Правительство и Госдума перейдут на электронный документооборот
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Государственная Дума и правительство РФ перейдут на электронный документооборот, сообщила пресс-служба ГД. "Государственная Дума и правительство РФ перейдут на электронный... ПРАЙМ, 28.11.2023
экономика, госпроекты, новости, госдума, правительство рф, документ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума и правительство РФ перейдут на электронный документооборот, сообщила пресс-служба ГД.
"Государственная Дума и правительство РФ перейдут на электронный документооборот. Проекты федеральных законов будут поступать от правительства только в электронном виде. Такое решение было принято по итогам совещания у председателя Государственной Думы Вячеслава Володина", — сообщили в пресс-службе ГД.
Отмечается, что со стороны Госдумы работа по подготовке дорожной карты по переходу на электронный документооборот между палатой и кабмином поручена руководителю аппарата ГД Игорю Дивейкину.